Подведены итоги акции "Доктор с вами"

| Фото: пресс-службы ОБ № 4 г. Ишим | Фото: пресс-службы ОБ № 4 г. Ишим

В 14 акциях "Доктор с вами" в 2019 приняли участие и прошли обследование более двух тысяч тюменцев, сообщает комитет здравоохранения администрации Тюмени.

По результатам обследований из 2 тыс. 492 человек 280 взяты на учет.

По словам председателя комитета здравоохранения администрации Тюмени Ольги Андреевой, 23 % людей, привлеченных к акции, до них не обращались в медицинские учреждения долгое время. Среди выявленных во время осмотров заболеваний есть и онкологические, пациентам назначено лечение.

Раннему выявлению онкологических заболеваний будет посвящена первая в 2020 году акция, которая пройдет 18 января.

С 9 до 15 часов в территориальных поликлиниках города, имеющих прикрепленное население, специалисты кабинетов раннего выявления заболеваний будут ждать всех желающих на осмотр и консультацию. Пациенты, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы "Водников", а также АО "Здоровье", могут обратиться в городские поликлиники № 1 и № 8.

Специалисты проведут осмотр кожных покровов, слизистых оболочек, лимфатических узлов, забор анализов, флюорографию и маммографию (по показаниям). По результатам осмотра всех проконсультирует врач-онколог. Предварительная запись для участия в акции не требуется.