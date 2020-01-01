Мемориальный комплекс погибшим в войне тоболякам обновят и дополнят

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Обновить и дополнить мемориальный комплекс тоболякам, погибшим в Великой Отечественной войне, намерены в Тобольске в 2020 году. Решение о реализации проекта было принято вместе с жителями города, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Планами празднования юбилея Победы тобольская молодежь поделилась с секретарем Тюменского регионального отделения "Единой России" Андреем Артюховым.

В Тобольске живут 547 ветеранов Великой Отечественной войны, из них – 23 участника войны, восемь – жителей блокадного Ленинграда, четверо узников концлагерей, большая часть – участники трудового фронта. По словам первого заместителя главы Тобольска Яны Зубовой, работа с ними ведется на протяжении всего года. Школьники и студенты Тобольска проводят уборку в квартирах пожилых людей, систематизируют семейные архивы и фотографии. Много лет в городе действует отряд памяти, который ухаживает за могилами ветеранов на Завальном кладбище.

Яна Зубова призвала молодежь предлагать свои идеи, каждая из них будет рассмотрена, а самые интересные - поддержаны.

Руководитель Тобольского городского отделения "Молодой Гвардии Единой России" Алексей Жарновский рассказал, что план празднования юбилея составлен, проведена часть мероприятий. Так, вместе с депутатами городской думы молодогвардейцы вручили ветеранам новогодние подарки. В 2020 году работа будет сфокусирована на патриотическом воспитании школьников. Кроме традиционных мероприятий, планируется реализовать интерактивный проект, посвященный советским боевым машинам. Каждая школа получит в подарок книги, рассказывающие о танках. Разработано мобильное приложение, с помощью которого можно увидеть 3D модель и описание танка.

Председатель Общественной молодежной палаты при Тобольской городской думе Алёна Евсюкова рассказала о проведении для школьников музейного квеста, в ходе которого они узнают больше исторических фактов о событиях 1941-1945 годов. Член Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Никита Рочев сообщил о проведении работы по участию ребят в тестах и диктантах, которые развивают интерес к истории Великой Отечественной войны.

Также на мероприятии рассказала свою историю житель блокадного Ленинграда Вера Созонова.

Обращаясь к представителям молодежных организаций, Андрей Артюхов призвал качественно готовиться к проведению мероприятий для школьников, чтобы сделать мероприятия интересными и запоминающимися.

"Для этого нужно глубоко изучить предмет, хорошо подготовиться и выcтупить с использованием современных интерактивных технологий, фото и видео", - сказал он. Он также предложил молодежи ставить выполнимые задачи по оказанию помощи ветеранам - сделать небольшой ремонт или убрать в квартире. Молодые тоболяки также смогут навести порядок на могиле участника войны – убрать мусор, покрасить оградку.