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Исполнитель из тюменской колонии стал лауреатом конкурса "Калина красная"

Общество, 12:46 15 января 2020

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Исполнитель из тюменской исправительной колонии №2 Евгений Гвоздев стал лауреатом Всероссийского конкурса "Калина красная", сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

Евгений Гвоздев одержал победу в региональном этапе конкурса среди осужденных исправительных учреждений юга Тюменской области. Его работа "Разговор с жизнью" была отправлена на второй этап конкурса "Калина Красная" в Москву. Всего на него поступили материалы из 71 территориального управления ФСИН, участие принимали представители 102 исправительных учреждений России, 150 сольных исполнителей и музыкальных коллективов, представивших порядка 180 записей.

В финальный шорт-лист вошли 18 произведений, которые стали победителями конкурса. Среди них – авторская песня Евгения Гвоздева "Разговор с жизнью".

В силу нормативных ограничений в этот раз не состоялся финальный концерт. Победители награждены дистанционно. В 2020 году финал "Калины Красной" планируется провести в традиционном для конкурса формате гала-концерта в большом концертном зале. На него будут приглашены победители 2019 года.

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# исправительная колония , конкурс , музыканты

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