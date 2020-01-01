Сеть магазинов "Низкоцен" оштрафовали за невыполнение предписаний Роспотребнадзора

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Сеть магазинов "Низкоцен" привлекли к ответственности за невыполнение предписаний Роспотребнадзора в Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты провели внеплановую выездную проверку по контролю выполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений в отношении ООО "ХОЛЛИФУД", хозяйствующего субъекта сети магазинов "Низкоцен" на территории Тюменской области.

В ходе проверки обнаружено, что общество в установленный срок не устранило нарушения: не обеспечило визуальное отделение молокосодержащих продуктов без заменителей молочного жира от иных продуктов с заменителем молочного жира, а также не обеспечило наличие ценников на молочные продукты.

Общество "ХОЛЛИФУД" признано виновным и оштрафовано на 10 тыс. рублей. Постановление суда вступило законную силу. На текущий момент ранее выявленные нарушения устранены.

В Роспотребнадзоре напомнили хозяйствующим субъектам занятым оборотом молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов, о необходимости размещать продукты способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождать информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".