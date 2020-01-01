Более двухсот пятидесяти тысяч лотерейных билетов приобрели жители региона в 2019 году на почте

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Один из клиентов Почты России в Тюменской области стал обладателем суммы 1 млн рублей в 2019 году рублей. Всего тюменцы в почтовых отделениях приобрели за год более 250 тыс. лотерейных билетов, а сумма всех выигрышей превысила 37 млн рублей, сообщает Почта России.

По статистике государственных лотерей, в 2019 году посетители российских отделений Почты России приобрели более 83 млн лотерейных билетов, что на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обладателем выигрыша в размере более 1 млн рублей стал 171 клиент. Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, житель которого стал обладателем более 3 млн рублей. Кроме того, клиенты Почты России приобретали счастливые билеты в почтовых отделениях Краснодарского края, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской и Ленинградской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо этого, 362 клиента Почты России стали обладателями крупных выигрышей в размере более 500 тыс. рублей, один из них также проживает на территории Тюменской области.

Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через Почту России, в 2019 году составила более 3,4 млрд рублей, а победителями лотерей стали более 22 млн человек, что превышает аналогичный показатель прошлого года (19 млн человек).