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Призеров муниципального этапа олимпиады школьников наградили в Армизоне

Общество, 15:42 15 января 2020

администрация Армизонского района | Фото: администрация Армизонского района

Участников муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады для детей с ОВЗ в 2019-2020 учебном году наградили в Армизонской средней школе. Среди них - один победитель и четыре призера, сообщает администрация муниципалитета.

По результатам муниципального этапа XI олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященной 75 летию Великой Победы, награждены дипломами победителя и призеров восемь учеников Армизонской и Южно-Дубровинской средних школ.

40 школьников из Армизонской, Ивановской, Орловской, Калмакской и Прохоровской школ получили грамоты победителей и призеров по одному, двум и более предметам и финансовую поддержку из муниципальной программы "Одаренные дети".

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников будут участвовать 19 человек по девяти предметам.

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# олимпиада школьников

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