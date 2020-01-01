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Легенды и факты о жизни Григория Распутина расскажут на экскурсии в Покровском

Общество, 14:49 16 января 2020

Автобусная экскурсия "Неизвестный Распутин" из Тюмени в с. Покровское пройдет 18 января, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Участники экскурсии узнают о том, сколько двойников было у Распутина, где спрятаны его клады, а также другие интересные факты и легенды из жизни сибирского старца.

Организаторы отмечают, что Григорий Ефимович Распутин-Новый является одной из самых известных личностей первой четверти XX века. Именно его жизнь была самой обсуждаемой в российских газетах того периода. Одни считали его великим целителем и провидцем, другие лжепророком и иностранным шпионом.

Экскурсия стартует в 9 часов 30 минут от Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63). Справки и заказ билетов по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 73 72.

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# автобусная экскурсия , Григорий Распутин , Тюменское музейно-просветительское объединение

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