У пострадавших в ДТП с автобусом в Тюмени - переломы и ушибы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восьми пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом потребовалась помощь врачей тюменской ОКБ №2, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Напомним, авария произошла утром 15 января в районе Загородного сада на ул. Профсоюзной в Тюмени. Пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту, врезался в столб. По предварительным данным, маршрутка уходила от столкновения с автомобилем Ford.

В областной клинической больнице врачи оказали помощь восьми пострадавшим. Три человека были госпитализированы с сочетанной травмой. Один из них направлен в операционную с открытым переломом ноги. Пятеро пациентов после осмотра и диагностики были направлены на амбулаторное лечение.

Из них двое - с закрытыми переломами костей носа и ушибами мягких тканей различных частей тела. Еще двое - с ссадинами и ушибами, один - с переломом костей ладони и ушибом грудной клетки.

Николай Ступников