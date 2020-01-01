Конкурс "Фотоистория Тюменской области" продолжается

| Фото: группа "Тюменской области 75 лет" во ВКонтакте | Фото: группа "Тюменской области 75 лет" во ВКонтакте

Конкурс "Фотоистория Тюменской области" продолжается в 2020 году. Такое решение было принято организаторами из-за ажиотажа и большого числа снимков, которые тюменцы каждый день загружают на сайт тюменскаяобласть.рф.

На сегодняшний день на нем опубликовано около 6 тыс. 500 фотографий, благодаря которым в режиме онлайн формируется фотолетопись Тюменской области. Здесь можно найти снимки, отправленные жителями Ханты-Мансийска, Муравленко, Когалыма, Ишима, Тюмени и еще 70 населенных пунктов.

Внести свой вклад в создание фотоистории Тюменской области может любой желающий – снимки принимаются и любительские, и профессиональные.

Чтобы принять участие в проекте, нужно:

- зайти на сайт тюменскаяобласть.рф;

- в разделе "Конкурс" ознакомиться с требованиями к снимкам;

- загрузить фото на сайт;

Познакомиться с фотографиями, узнать, какие города активнее всего участвуют в проекте, задать вопросы организаторам можно на сайте тюменскаяобласть.рф, а также в официальных группах проекта в социальных сетях во ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram.