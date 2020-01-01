Ледовую переправу через Иртыш открыли в Вагайском районе

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Автомобильную переправу на реке Иртыш в Вагайском районе освидетельствовала комиссия, в которую вошли представители администрации Вагайского района, ГИБДД, ДРСУ № 6 и ГИМС, сообщает МЧС по Тюменской области.

Переправа расположена на 790 км в деревне Экстезерье Вагайского района. Состояние льда было определено, как безопасное для проезда автомобилей с ограничением массы до 10 тонн. Ледовая переправа принята в эксплуатацию, здесь уже установлены знаки и открыто движение.

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

В настоящее время на территории Тюменской области допущены к эксплуатации восемь ледовых переправ, напоминает МЧС региона.