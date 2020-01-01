  • 16 января 202016.01.2020четверг
  • USD61,4328
    EUR68,3747
  • В Тюмени -1..-3 С 8 м/с ветер юго-западный

Школьников приглашают на олимпиаду по креативному программированию

Общество, 12:49 16 января 2020

asi.ru | Фото: asi.ru

Прием заявок на участие в международной Scratch-олимпиаде по креативному программированию для школьников открыла Компания "РОББО". Призеры российского этапа смогут представить Россию в заочном туре и побороться за путевки в очный финал, который состоится в Финляндии, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Scratch-Олимпиада проводится среди школьников всех возрастов в пяти номинациях. Ученики начальных классов создадут анимированные истории, учащиеся 5-6 классов – компьютерные игры.

Олимпиада проводится с 2017 года, организатором выступает "РОББО" при поддержке Агентства стратегических инициатив, Кружкового движения НТИ, Университета НТИ 20.35 и фонда "Сколково". В 2019 году в Scratch-Олимпиаде приняли участие более 940 человек из пяти стран.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Агентство стратегических инициатив , олимпиады , программирование , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:49 16.01.2020Школьников приглашают на олимпиаду по креативному программированию
12:27 16.01.2020Тюменцев ждут на грантовом конкурсе социальных инициатив "Газпром нефти"
12:05 16.01.2020Более пятисот двойняшек родились в Тюменской области в 2019 году
11:21 16.01.2020Елена Шмелева: работа по увеличению бюджетных мест в региональных вузах уже ведется