Школьников приглашают на олимпиаду по креативному программированию

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Прием заявок на участие в международной Scratch-олимпиаде по креативному программированию для школьников открыла Компания "РОББО". Призеры российского этапа смогут представить Россию в заочном туре и побороться за путевки в очный финал, который состоится в Финляндии, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Scratch-Олимпиада проводится среди школьников всех возрастов в пяти номинациях. Ученики начальных классов создадут анимированные истории, учащиеся 5-6 классов – компьютерные игры.

Олимпиада проводится с 2017 года, организатором выступает "РОББО" при поддержке Агентства стратегических инициатив, Кружкового движения НТИ, Университета НТИ 20.35 и фонда "Сколково". В 2019 году в Scratch-Олимпиаде приняли участие более 940 человек из пяти стран.