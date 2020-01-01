На Ямале стартовал прием заявлений в первые классы

| Фото: правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Прием заявлений в первые классы стартовал на Ямале, сообщает правительство округа.

Приемная кампания началась с Надымского района. 24 января заявления о зачислении в первые классы начнут принимать в Шурышкарском районе, 27 января – в Лабытнанги, Тазовском и Ямальском районах, 29 января – в Салехарде и Пуровском районе, 30-31 января в Губкинском, Муравленко и Приуральском районе, 1 февраля в Ноябрьске и Красноселькупском районе.

В новом учебном году в первые классы на Ямале пойдут 8 тыс. 740 детей. Больше всего будущих первоклассников ожидается в Новом Уренгое – 1 тыс. 949. Затем следуют Ноябрьск, Надымский район, Салехард и Пуровский район.

Заявление можно подать несколькими способами: в электронной форме через интернет на портале образовательных услуг ЯНАО, в многофункциональных центрах, также в школах.