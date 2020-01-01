От тюменцев ждут голосов в проекте "Город России - национальный выбор"

| Фото: департамент общественных связей Тюменской области | Фото: департамент общественных связей Тюменской области

Стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России в 2020 году на проекте "Город России - национальный выбор", в котором может принять участие каждый.

"Город России" - национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет-пользователей.

"Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом", - отмечают организаторы.

На проекте представлено множество интересных сведений об истории и культуре городов, собраны уникальные фотографии и описания самых известных достопримечательностей и памятников русской архитектуры. Можно получить полную информацию и представление об интересующем городе, поделиться своими впечатлениями о городах, в которых бывали.

Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2020 года в 15 часов по московскому времени.

По данным на 16 января в тройке лидеров по количеству голосов находятся: Смоленск - 9 тыс. 222, Севастополь - 7 тыс. 907, Владимир - 5 тыс. 792 голоса. Закрывает Топ-10 городов-участников голосования - Вологда - 2 тыс. 302 голоса. А вот Тюмень пока набрала всего 1 тыс. 387 голосов. Наверстать упущенное, обогнать претендентов - такая возможность есть у всех жителей региона, для этого нужно всего лишь зайти на сайт, в левом верхнем углу ознакомиться с правилами конкурса. Затем открыть рубрику "Рейтинг городов", выбрать Тюмень и отдать свой голос.

Анжела Лебедева