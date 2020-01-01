Юные тюменские правоведы могут выиграть поездку в "Артек"

| Фото: artek.org | Фото: artek.org

Прием конкурсных работ для участия в общеобразовательной программе "Артек" - "Юный правовед" стартовал в Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

В рамках регионального этапа конкурсного отбора начался прием документов. В конкурсе могут принять участие дети от 10 до 17 лет включительно. Им необходимо написать эссе на тему "Твори закон на благо общества". В документе должна быть изложена концепция законодательной инициативы.

Также необходимо заполнить заявку-анкету, приложить портфолио, характеристику с места учебы и другие документы. Полный список необходимых документов размещен на сайте областной прокуратуры.

Документы для участия в конкурсе необходимо представить в отдел кадров прокуратуры Тюменской области до 28 января 2020 года. Телефон для справок 27-04-86.