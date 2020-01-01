Олимпийская чемпионка уверена, что предложенные президентом проекты способны изменить ситуацию в стране

Луиза Носкова | Фото: ИА "Тюменская линия" Луиза Носкова | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Конституционные поправки подлежат широкому обсуждению, считают представители тюменского студенчества

Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным проекты и изменения способны самым серьезным образом повлиять на ситуацию в стране. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" высказала олимпийская чемпионка, руководитель областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова, комментируя послание президента Федеральному собранию.

"Взят курс на внутренние проблемы, которые давно уже требовали решения, - пояснила она. - Весь комплекс предложений, инициатив направлен в будущее, и будет определять судьбу нашей страны на десятилетия. Очень много теперь завязано на национальном проекте "Демография". Должна повышаться рождаемость, должны расти дети. И для этого предложен целый комплекс мер: решение проблем школьного питания, повышение выплат и так далее".

Судьба и историческая перспектива России, как подчеркнул в своем послании Владимир Путин, зависят от того, сколько нас будет. Сегодня в России проживает почти 147 млн человек. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5. Это мало для России. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7.

К 2021 году нужно создать 255 тыс. новых мест в яслях. Деньги на это были выделены.

С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Это примерно по 11 тыс. рублей в месяц в среднем по стране.

Президент также предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно для тех, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Отдельно глава государства подчеркнул, что получение такой выплаты должно носить максимально упрощенный или дистанционный характер. Предварительно для начала размер такой выплаты составит половину прожиточного минимума (ПМ), 5,5 тыс. рублей. Впоследствии, в зависимости от ситуации, он может быть увеличен до целого ПМ.

Работа о социальному контракту будет продолжена. Должен быть учтен опыт пилотных проектов. К 2021 году необходимо внедрить этот механизм во всех регионах. Показатель результативности – не количество контрактов, а снижение бедности.

Материнский капитал теперь будут давать при рождении первого ребенка. С января 2020 года – это 466 тыс. 617 рублей. Материнский капитал на второго и последующих детей будет увеличен на 150 тыс. рублей. До 616 тыс. 617 рублей. И это – дополнение к государственной поддержке в виде погашения ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка. Все школьники начальной школы будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием.

Борис Олейник