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Конституционные поправки подлежат широкому обсуждению, считают представители тюменского студенчества

Политика, 12:16 16 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Развитие образования, меры социальной поддержки и изменения в структуре власти студенты региональных вузов считают ключевыми в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Обращение главы государства молодые люди обсудили в Студенческом центре 15 января.

"Думаю, что важнейшая часть послания содержалась в последнем блоке. Президент говорил о том, что наша страна - на пороге перемен и, скорее всего, в новом десятилетии структура власти изменится. Слова президента о том, что такие изменения нужно обсуждать с народом, правильны: поправки в Конституции - Основном законе государства - повлекут перемены для всех жителей страны, - считает студент ТюмГУ Салават Мадиев. - Отмечу также ту часть послания, которая касалась здравоохранения и социальной поддержки семей. Студенчество - тот период, когда начинаешь задумываться о полностью самостоятельной жизни и эти вопросы выходят на первый план".

Напомним, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции и, по словам главы государства, могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры и действующего закона через принятие соответствующих конституционных законов.

"Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение", - сказал глава государства.

Татьяна Ковалева

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# Владимир Путин , Конституция , послание Федеральному собранию

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