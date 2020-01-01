Меры соцподдержки своевременны и помогут решить общие задачи, считает Владимир Сысоев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В послании президента отражены многие вопросы, которые задают жители, обсуждают в регионах, а предложенные меры социальной поддержки – своевременны и помогут выполнить общенациональные задачи. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

Он отметил, что реализация национальных проектов позволит всесторонне улучшить жизнь людей. "Важно, чтобы все меры послужили росту населения Тюменской области не только за счет миграционного прироста, но и рождаемости. Когда мы говорим о поддержке для семей, повышении рождаемости, мы понимаем, что решаем не только проблемы демографии, но и способствуем развитию экономики. Средства семейного капитала стимулируют жилищное строительство, а это серьезный вклад в развитие территорий. Мы выполнили те задачи, которые стояли перед нами в 2019 году, в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в эксплуатацию введено более полутора миллионов квадратных метров жилья, и встала проблема снижения покупательского спроса. Его восстановление позволит вовлечь индустрию, а это новые налоги и новые рабочие места", - сказал Владимир Сысоев.

По его мнению, все меры должны выполняться комплексно и укладываться в единую политику. Так, важно не просто развить систему сельских ФАПов. "Вопрос не только в том, чтобы подготовить работников, дать им возможность оказывать максимальную медицинскую помощь жителям на местах, но и удержать их на селе. Для этого должны быть созданы жилищные условия, комфортная среда проживания. Правительство Тюменской области работает над этими вопросами и в этом году мы разработаем дополнительные меры, которые помогут в решении этого вопроса", - добавил замгубернатора.

Ирина Кургузова