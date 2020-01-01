Альберт Фахрутдинов: система мониторига окружающий среды в Тюменской области совершенствуется

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вопросу совершенствования системы мониторинга состояния окружающей среды, обозначенному в послании президента 15 января, в Тюменской области уделяется значительное внимание, как руководством региона, так и общественными организациями. Такое мнение высказал председатель комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов.

По его словам, между Народным фронтом и правительством региона отлажена хорошая система взаимодействия. Ежегодно общественные предложения направляются в адрес губернатора, одной из 27 тем 2019 года стал вопрос совершенствования системы мониторинга воздушной среды в Тюмени. Необходимость развития сети именно в столице области вызвана возрастающим техногенным воздействием - увеличением количества автомобильного транспорта, производственных предприятий, большим сосредоточением жителей и расширением границ города.

"В Тюмени пять стационарных постов "Росгидромета" по забору проб воздуха. Исторически сложилось так, что они сосредоточены в западной части города. В восточной части, куда преимущественно дуют ветра, необходимо установление дополнительного одного-двух постов, которые позволят мониторить состояние воздуха. В июле 2019 года это общественное предложение принято на рассмотрение правительством области, но есть сложность в финансировании, необходима поддержка именно на федеральном уровне", - рассказал эколог.

Представитель Народного фронта подчеркнул, что обозначение важности темы в тезисах послания президента даст новые возможности для совершенствования системы мониторинга.

Ирина Кургузова