Алексей Суворов: обозначенные президентом темы могут найти отражение в соцпроектах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области развивается сеть современных модульных ФАПов

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию обозначил темы, которые являются трендовыми и могут найти отражение в новых социальных проектах.

Такое мнение высказал руководитель конкурса проектов "Моя идея" Алексей Суворов. Он выделил две из них – семейные ценности и развитие экологии.

"В последнее время стали появляться социальные проекты, связанные с семьей. Это пикники, выезды, соревнования для детей с родителями, они особо популярны в муниципальных образованиях. Данная тема действительно важна, потому что она связана и с увеличением прироста населения, и с возможностью самозанятости родителей, и с поддержкой молодых семей", - сказал он.

Еще одна тема, которая может найти отражение в проектах, касается развития экологии. Алексей Сувовров отметил, что если раньше количество экологических проектов было небольшим, то сегодня эта тема становится актуальной, ребята разрабатывают соответствующие проекты и получают гранты на их реализацию.

Алексей Суворов сказал и о развитии доступного интернета. "Сегодня основной инструмент взаимодействия с муниципальными образованиями – это не выезды, а связь на расстоянии, когда мы проводим для них образовательные курсы, отправляем видео- и фотоматериалы. Думаю, и здесь наши возможности расширятся", - подчеркнул он.

Любовь Голышева