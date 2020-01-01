Квитка: президент страны заявил о мерах по созданию масштабной системы поддержки семьи

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Ключевые задачи по поддержке материнства и детства обозначил глава государства в своем послании Федеральному собранию. Владимир Путин вынес инициативу о продлении программы по выплате материнского капитала до конца 2026 года и увеличении размера этой выплаты до 116 тысяч рублей.

Более того, с января 2020 года российские семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца. Об этом по итогам послания президента рассказал депутат Государственной думы, член президиума Генсовета партии Иван Квитка.

"Президент предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года для семей с низкими доходами. Это необходимая мера поддержки. В современном законодательстве после того, как ребенку исполняется три года, не предусмотрены такие выплаты, и малообеспеченная семья рискует попасть в сложную финансовую ситуацию. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена. При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что процедура оформления такой выплаты должна быть "максимально удобной и простой для граждан", чтобы они могли подать документы без очередей или через соответствующие государственные порталы", – рассказал депутат.

Как отметил Иван Квитка, глава государства заявил об обеспечении бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы. Для реализации этой инициативы потребуются дополнительные расходы и корректировка бюджетов, в том числе региональных и местных. Парламентарий добавил, что комплекс мер, предложенный президентом Российской Федерации для укрепления социальной сферы и улучшения качества жизни в регионах, предполагает консолидацию действий всех уровней власти.

"Партии "Единая Россия" предстоит проработать и оперативно принять ряд законопроектов, направленных на реализацию приоритетных задач. Потребуется внести коррективы в ряд национальных проектов, которые являются эффективным механизмом исполнения послания, продолжить контроль за ходом их реализации на местах", – добавил Квитка.