Система мониторинга состояния окружающей среды – важный и нужный проект, считают экологи

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Создание системы мониторинга состояния окружающей среды, о которой в своем ежегодном послании Федеральному собранию сказал президент РФ Владимир Путин, важнейший и нужный для страны проект.

Такое мнение, комментируя послание президента, высказала руководитель экологического проекта "Зеленка", заместитель руководителя экосообщества 5R ТюмГУ Эвелина Ахмаева. Она отметила, что в конечном итоге разработка и внедрение в работу такой системы приведет к улучшению состояния окружающей среды.

"Сегодня существует система мониторинга атмосферного воздуха, в крупных городах действуют метеостанции. Водопользователи следят за состоянием водных объектов, а владельцы земельных участков - за почвенным покровом. Но в стране нет единой функционирующей системы мониторинга состояния окружающей среды, поэтому нам есть куда стремиться", - сказала Эвелина Ахмаева.

Она также отметила и важность повышения ответственности предприятий за негативное воздействие на окружающую среду. Этот вопрос не первый год обсуждается в Тюменском госуниверситете и в научных кругах.

Напомним, в послании Федеральному собранию Владимир Путин затронул тему экологии. В частности, он отметил, что предстоит отработать и внедрить полноценную систему экологического мониторинга. Причем это должен быть контроль не только за состоянием воздуха, но и воды, и почвы.

Президент сказал и о том, что до конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов.

"Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит", - говорится в послании.

Любовь Голышева