Александр Моор назвал введение маткапитала на первого ребенка главной инициативой президента России

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Введение материнского капитала на первого ребенка назвал самой главной инициативой президента России губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя послание Владимира Путина Федеральному Собранию 15 января.

"Президент назвал наиважнейшие задачи для нашего государства и много новых инициатив, первая и самая главная, на мой взгляд, - введение с 2020 года материнского капитала на первого ребенка, причем в объеме, равном материнскому капиталу на второго ребенка. Такую же меру мы в этом году ввели на региональном уровне в размере 150 тысяч рублей. Это будет хорошей поддержкой для семей с детьми - получить федеральные средства плюс региональную выплату", - отметил губернатор.

Еще одной важной мерой помощи станут ежемесячные выплаты на детей до 7 лет в семьях с низкими доходами. "Президент верно подметил, что дети в этом возрасте часто болеют и мамы не всегда могут трудоустроиться. Вообще важно, что Владимир Путин прошелся по всему жизненному пути семей с детьми от рождения до получения высшего образования, уделил много внимания развитию системы детских садов, школ, дополнительного образования, предложил организовать бесплатное горячее питание для учеников начальных классов", - сообщил Александр Моор.

Увеличение числа целевых бюджетных мест в региональных вузах и возможность для студентов на втором курсе выбирать смежную специальность губернатор Тюменской области назвал прорывными инициативами.

Напомнил он и о том, что президент много внимания в послании уделил первичному звену системы здравоохранения.

"Об этом речь шла на недавнем Госсовете, и глава страны еще раз обозначил основные приоритеты, которые тоже отражены и в нашей региональной политике. Это развитие службы скорой помощи, реконструкция и строительство новых поликлиник и районных центральных больниц. Обеспечение квалифицированными кадрами первичного звена здравоохранения - самый важный вопрос. Эти задачи мы решали и раньше, но теперь будем делать это с учетом акцентов, поставленных президентом", - подчеркнул Александр Моор.

Предприниматели, по мнению тюменского губернатора, с позитивом и воодушевлением встретили предложение Владимира Путина о стабильности налоговых условий для бизнеса и мерах поддержки для инвесторов. Инициатива президента о компенсации части региональных выпадающих доходов, связанных с применением инвестиционного налогового вычета, особенно важна для высокодотационных регионов.

Александр Моор заострил внимание на высказывании главы государства о необходимости повышения роли губернаторов в принятии федеральных решений.

"В послании было много других важных нововведений, которые надо еще раз обдумать и обсудить", - подытожил губернатор Тюменской области.

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Дарья Казакова