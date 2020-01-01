О новых мерах поддержки российских семей высказались тюменские студенты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Увеличение рождаемости и связанные с этим новые меры поддержки семей - ключевая тема послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и одна из важнейших для молодежи, считает заместитель председателя регионального Студенческого совета, председатель объединенного совета обучающихся Тюменского индустриального университета Аршавир Овеян.

Обращение президента обсудили в Студенческом центре Тюменской области.

"Президент в послании уделил большое внимание проблемам демографии и предложил ряд изменений. Продолжение существующих выплат и установление новых - важная поддержка. Это важно в том числе для студентов, которые готовы создать семью или задумаются об этом в ближайшем будущем, - сказал студент. - Другой значимый момент для молодежи - увеличение числа бюджетных мест в региональных вузах и необходимость высшей школы быть готовой к изменениям на рынке труда".

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил усилить меры поддержки семей. Так, например, предполагается продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года.

"Такой шаг нужно сделать обязательно. Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года – это 466 тысяч рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка", - сказал президент России.

Татьяна Ковалева