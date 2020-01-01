В Тюменской области развивается сеть современных модульных ФАПов

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

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Сеть современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов планомерно развивается в Тюменской области. На 2020 год запланирована замена 41 ФАПа на новые модульные, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

О расширении сети ФАПов сказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.

"В этом году мы должны в полном объеме, как и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки, направления и сходу спроваживать людей в райцентры. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет", сказал глава государства.

Формированию комплексной системы доступности первичной медико-санитарной помощи в Тюменской области уделяется первостепенное значение.

"В 2019 году в нескольких районах юга области мы старые ФАПы заменили на новые модульные, на некоторых территориях – не по одному. Кроме этого, приобретены передвижные ФАПы и медицинские диагностические комплексы, которые уже обслуживают население отдаленных и труднодоступных территорий и их приобретение будет продолжено. На 2020 год запланирована замена 41 ФАПа на новые модульные на территории юга региона", - рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Модульный ФАП - это здание, которое включает смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приема пациентами, а также санузел и раздевалку для персонала.

Современные ФАПы сразу же оснащаются всем необходимым для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи. К примеру, для экстренной помощи, а также организации транспортировки в стационар закуплены: телеэлектрокардиограф, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, электрическое термоодеяло, ручной дыхательный аппарат.

Также в распоряжении медиков будет спинальный щит, носилки, транспортный пульсоксиметр, комплект транспортных шин.

Стоит отметить, что сегодня приоритетом является и внедрение цифровых технологий. В Тюменской области в 2019 году стартовала поэтапная реализация проекта по созданию "Цифрового ФАП" с целью приближения медицинской помощи населению в отдаленных населенных пунктах.

В настоящее время в пилотном варианте уже 37 фельдшерско-акушерских пунктов оснащены диагностическим оборудованием с автоматической передачей данных: автоматический тонометр, который автоматически подключается к удаленному центральному серверу через смартфон; телекардиограф, который также автоматически подключается к удаленному центральному серверу через встроенный GSM-модуль; экспресс-анализатор; портативный пульсоксиметр; глюкометр.

В 2020 году планируется создание дополнительных 66 цифровых ФАПов, использующих телемедицинские технологии.