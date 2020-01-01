  • 15 января 202015.01.2020среда
  • USD61,4140
    EUR68,4213
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер юго-западный

Ольга Швецова: материнский капитал при рождении первенца – большая помощь молодой семье

Политика, 18:16 15 января 2020

пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Тему финансовой поддержки семей с детьми, прозвучавшей в ежегодном послании президента РФ к Федеральному собранию, депутат Тюменской областной думы, руководитель Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Ольга Швецова назвала ключевой.

Президент отметил, что необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и мечтает о детях. Он предложил новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года – это 466 тыс. 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка.

"Такое решение особенно важно для молодежи, которая только-только начинает работать, а кто-то и вовсе учится в вузах или сузах, - уверена Ольга Швецова. – В Тюменской области также приняты решения на региональном уровне, которые помогут молодым семьям встать на ноги. В ноябре 2019 года в своем послании губернатор Тюменской области Александр Моор предложил ввести региональный материнский капитал, и уже с января нынешнего года тюменки получают 150 тысяч рублей на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Женщина-получатель должна прожить в Тюменской области не менее пяти лет. Особое внимание уделено студентам: к ним ценз оседлости не применяется, главное условие - учеба в тюменском учебном заведении на очном отделении".

Как отметила Ольга Швецова, поддержка материнства и детства – это одно из приоритетных направлений развития региона. Это отражается в тех предложениях фракции "Единая Россия", что были внесены при формировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 15.01.2020Правительство России уходит в отставку
18:16 15.01.2020Ольга Швецова: материнский капитал при рождении первенца – большая помощь молодой семье
18:01 15.01.2020Алексей Суворов: обозначенные президентом темы могут найти отражение в соцпроектах
16:49 15.01.2020Тюменские молодогвардейцы высоко оценили социальные инициативы президента