Ольга Швецова: материнский капитал при рождении первенца – большая помощь молодой семье

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Тему финансовой поддержки семей с детьми, прозвучавшей в ежегодном послании президента РФ к Федеральному собранию, депутат Тюменской областной думы, руководитель Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Ольга Швецова назвала ключевой.

Президент отметил, что необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и мечтает о детях. Он предложил новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года – это 466 тыс. 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка.

"Такое решение особенно важно для молодежи, которая только-только начинает работать, а кто-то и вовсе учится в вузах или сузах, - уверена Ольга Швецова. – В Тюменской области также приняты решения на региональном уровне, которые помогут молодым семьям встать на ноги. В ноябре 2019 года в своем послании губернатор Тюменской области Александр Моор предложил ввести региональный материнский капитал, и уже с января нынешнего года тюменки получают 150 тысяч рублей на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Женщина-получатель должна прожить в Тюменской области не менее пяти лет. Особое внимание уделено студентам: к ним ценз оседлости не применяется, главное условие - учеба в тюменском учебном заведении на очном отделении".

Как отметила Ольга Швецова, поддержка материнства и детства – это одно из приоритетных направлений развития региона. Это отражается в тех предложениях фракции "Единая Россия", что были внесены при формировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.