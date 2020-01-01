Елена Шмелева: работа по увеличению бюджетных мест в региональных вузах уже ведется

Образовательный центр «Сириус» Образовательный центр «Сириус»

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Предложение президента России Владимира Путина, касающееся увеличения бюджетных мест в региональных вузах, может быть реализовано в самое ближайшее время. Этому будет способствовать подготовительная работа, которая уже ведется в регионах.

Такое мнение высказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, комментируя послание президента Федеральному собранию.

"Считаю, что эта инициатива может быть реализована быстро, потому что мы сделали многое в плане подготовки. Созданы региональные центры, в которых действуют попечительские советы под руководством губернаторов. Они отвечают за образовательную программу, инфраструктуру и профессиональную жизнь выпускников. Эта работа очень важна и мы ее частично сделали", - подчеркнула она.

Елена Шмелева добавила, что региональный работодатель также должен быть готов артикулировать свои задачи, принимать выпускников и отвечать за качество своих программ. Потому что это усиление ответственности влечет за собой увеличение контроля со стороны учредителей. Следовательно, регионы должны больше контролировать свои университеты.

Она также отметила, что проводимая работа будет мотивировать молодых людей оставаться у себя в регионе. "Те меры, которые касаются повышения качества жизни, заработной платы, статуса, приведут к тому, что молодые люди будут заинтересованы в получении новых знаний и их практическом применении. И мы должны им такую возможность предоставить. И им не обязательно нужно ехать в Москву, они будут приезжать в регионы, где созданы научно-образовательные центры мирового уровня, создавать там команды и реализовывать себя", - добавила она.