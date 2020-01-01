Социальные инициативы президента помогут увеличить рождаемость в стране, считает многодетная тюменская мама

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Новые меры материальной поддержки помогут укрепить желание россиян создать большие семьи и повысить рождаемость в стране, считает тюменка Надежда Подкорытова. Многодетная мама, которая воспитывает пятерых родных и приемных детей, прокомментировала инициативы, прозвучавшие в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию 15 января.

"Хорошо, если будет бесплатное питание в школах, сама задумка интересная, нужно ее правильно реализовать, может, пересмотрят что-то в нашем школьном пищепроме. Важны и выплаты, которые планируются при рождении, в частности, первого ребенка. Наша семья на нее претендовать уже не сможет, а вот для других пар она может стать существенной помощью, тогда и на второго ребенка решиться проще. Порадовало также, что планируется ежемесячная выплата на детей до семи лет некоторым семьям, это сможет мотивировать маму не рваться на работу, уделив больше внимания ребенку", - считает Надежда Подкорытова.

Татьяна Ковалева