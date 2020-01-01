В регионе ведется комплексная работа по развитию надпрофессиональных компетенций у будущих специалистов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тема развития надпрофессиональных компетенций, которую в своем послании Федеральному собранию затронул президент России Владимир Путин, актуальна для современных школьников, студентов, молодых специалистов и работодателей.

Такое мнение, комментируя послание президента, высказала руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко. Она подчеркнула, что в Тюменской области работа по этому направлению уже ведется. В 2019 году в "Моей территории" была запущена "Школа компетенций", также прошла профлаборатория с работодателями города, студентами и работающей молодежью.

"Тема развития надпрофессиональных компетенций близка нам. Социально-экономическая ситуация постоянно меняется и молодому человеку, чтобы быть востребованным в меняющемся мире, необходимо постоянное развитие. Важно не зацикливаться на специальности, которую он получил, а развивать в себе дополнительные компетенции – лидерство, коммуникабельность, дизайн мышления и другие. Все это позволит быть востребованным специалистом на рынке труда", - высказалась Мария Федоренко.

Она отметила, что запущенные в Тюменской области проекты получили большой отклик, как у будущих специалистов, так и у работодателей. Эта работа позволила понять, каких специалистов хотят видеть в компаниях Тюмени. В 2020 году мультицентр также сфокусировался на этом направлении и разработал комплексную программу по развитию надпрофессиональных компетенций.

Мария Федоренко прокомментировала и предложение президента, касающееся возможности получать смежную специальность после второго года обучения в вузе. По ее мнению, это важный шаг к тому, чтобы формировать реальную карьерную траекторию для молодого человека, чтобы рынок труда был заполнен в равной степени. Потому что есть специальности, на которые ребята активно идут учиться, но они не востребованы. А есть профессии, которые можно осваивать и стать в будущем востребованным специалистом.

"Хорошо, что на таком высоком уровне подняли эту тему. Мы ее будем развивать и поддерживать, причем не точечными проектами, а комплексными программами. У нас есть два направления – для тех, кто еще не определился, кем он хочет стать, и для тех, кто уже понимает, в какой сфере хочет работать, но нет опыта. Будем вовлекать в работу как школьников, так и студентов", - добавила Федоренко.

Любовь Голышева