Кузнечевских: выплата материнского капитала при рождении первенца улучшит демографию

Ольга Кузнечевских | Фото: Елизавета Райдер, департамент социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских | Фото: Елизавета Райдер, департамент социального развития Тюменской области

Предложение президента о введении материнского капитала при рождении первого ребенка позволит улучшить демографическую обстановку в стране. Такое мнение высказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"В Тюменской области растет количество многодетных семей. Вместе с тем в регионе проживают 90 тысяч молодых семей, где нет детей. То есть мы понимаем потенциал. Если раньше многодетные семьи были нормой, то сейчас мы должны обеспечить себе будущее, получить профессию, еще что-то, а потом только подумать о детях. Как результат - первые роды в 28,5 лет", - отметила она.

Напомним, в Тюменской области уделяют пристальное внимание вопросам поддержки материнства. Так, в регионе внедрены и успешно реализуют программы помощи женщинам, которые не могут стать мамами естественным путем, в частности, бесплатное проведение процедуры ЭКО. Есть комплекс мер по поддержке многодетных семей.

Кроме того, в тюменском регионе с 1 января вступили в силу региональные меры поддержки семей. Их инициировал губернатор Александр Моор. Так, размер регионального материнского капитала на третьего или последующего ребенка в 2020 году составит 100 тыс. рублей. Выплата повышается впервые с 2014 года и сразу в 2,5 раза. Выплата материнского капитала при рождении первенца женщинам, которые не менее пяти лет живут в Тюменской области, составит 150 тыс. рублей.

"Я понимаю, что все вопросы демографии накладывают на департамент социального развития работу, но это работа приятная", - добавила Ольга Кузнечевских.

Напомним, президент России в послании заявил о введении новых, дополнительных мер по материнскому капиталу, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. Так, уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в размере 466 тыс. 617 рублей.

Ирина Ромашкина