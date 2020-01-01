  • 16 января 202016.01.2020четверг
  • USD61,4328
    EUR68,3747
  • В Тюмени -1..-3 С 8 м/с ветер юго-западный

Кузнечевских: выплата материнского капитала при рождении первенца улучшит демографию

Политика, 14:16 16 января 2020

Елизавета Райдер, департамент социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских | Фото: Елизавета Райдер, департамент социального развития Тюменской области

Предложение президента о введении материнского капитала при рождении первого ребенка позволит улучшить демографическую обстановку в стране. Такое мнение высказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"В Тюменской области растет количество многодетных семей. Вместе с тем в регионе проживают 90 тысяч молодых семей, где нет детей. То есть мы понимаем потенциал. Если раньше многодетные семьи были нормой, то сейчас мы должны обеспечить себе будущее, получить профессию, еще что-то, а потом только подумать о детях. Как результат - первые роды в 28,5 лет", - отметила она.

Напомним, в Тюменской области уделяют пристальное внимание вопросам поддержки материнства. Так, в регионе внедрены и успешно реализуют программы помощи женщинам, которые не могут стать мамами естественным путем, в частности, бесплатное проведение процедуры ЭКО. Есть комплекс мер по поддержке многодетных семей.

Кроме того, в тюменском регионе с 1 января вступили в силу региональные меры поддержки семей. Их инициировал губернатор Александр Моор. Так, размер регионального материнского капитала на третьего или последующего ребенка в 2020 году составит 100 тыс. рублей. Выплата повышается впервые с 2014 года и сразу в 2,5 раза. Выплата материнского капитала при рождении первенца женщинам, которые не менее пяти лет живут в Тюменской области, составит 150 тыс. рублей.

"Я понимаю, что все вопросы демографии накладывают на департамент социального развития работу, но это работа приятная", - добавила Ольга Кузнечевских.

Напомним, президент России в послании заявил о введении новых, дополнительных мер по материнскому капиталу, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. Так, уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в размере 466 тыс. 617 рублей.

Ирина Ромашкина

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Путин , демография , материнский капитал , Ольга Кузнечевских

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 16.01.2020Кузнечевских: выплата материнского капитала при рождении первенца улучшит демографию
13:22 16.01.2020В регионе ведется комплексная работа по развитию надпрофессиональных компетенций у будущих специалистов
13:11 16.01.2020Социальные инициативы президента помогут увеличить рождаемость в стране, считает многодетная тюменская мама
12:16 16.01.2020Конституционные поправки подлежат широкому обсуждению, считают представители тюменского студенчества