Сергей Корепанов: нацпроекты помогут выполнить поставленные президентом задачи

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Многие предложения, высказанные президентом Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию 15 января, в Тюменской области уже реализуются. Об этом сказал председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов, комментируя послание главы государства, сообщает облдума.

Буквально накануне 2020 года по инициативе губернатора региона Александра Моора Тюменская областная дума приняла закон, увеличивающий размер регионального материнского капитала. Все депутаты проголосовали за него единогласно. Согласно поправкам, с 1 января 2020 года на первого ребенка будет выплачиваться 150 тыс. региональных рублей, на третьего или последующего – 100 тыс. рублей.

"Оперативно принять меры социальной поддержки на региональном уровне позволило постоянное взаимодействие исполнительной власти и депутатского корпуса. Уверен, в таком же темпе мы будем сотрудничать и по реализации послания президента России Владимира Путина. В этом деле серьезным подспорьем будут национальные проекты", - отметил Сергей Корепанов.