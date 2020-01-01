В Тюменской области хорошие перспективы по реализации проекта "Доступный интернет", отметил Артур Усманов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У Тюменской области есть хорошие перспективы по реализации проекта "Доступный интернет", который анонсировал президент страны в своем послании, считает директор Центра информационных технологий Тюменской области Артур Усманов.

Пять региональных проектов реализуются с 2019 года в рамках национальной программы "Цифровая экономика", одним из главных направлений работы является обеспечение инфраструктурной насыщенности высокоскоростным интернетом на территории всей области.

"До 2024 года планируется подключить к высокоскоростному интернету полторы тысячи объектов. При этом важно понимать, что это школы, пожарные посты, органы местного самоуправления. Протащить в какой-то населенный пункт оптику и поставить узел связи, значит не подключить одну точку, например, ФАП, а обеспечить интернетом жителей села или деревни", - пояснил Артур Усманов.

Устранение цифрового неравенства (УЦН) помимо вовлечения сельских жителей в онлайн-экономику и обеспечения доступа к электронным государственным услугам откроет перспективы и для развития малого бизнеса. "Крупным интернет-провайдерам малонаселенные пункты малоинтересны. Мы хотим, чтобы после появления узла связи, трафик которого не используется полностью, в этих селах и деревнях появится свой локальный, местный оператор связи. Пусть какой-то умный, рукастый парень откроет свое идивидуальное предпринимательство, который "раздаст" интернет от имеющейся точки жителям. И примеры таких местных мелких операторов связи уже есть в регионе, это тоже развитие экономики", - высказал мнение руководитель регионального центра информационных технологий.

Напомним, что в 2019 году по программе УЦН работы по запуску точек доступа выполнены полностью в 12 районах Тюменской области.

Ирина Кургузова