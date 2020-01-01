Простнева: расширение спроса на инновации станет стимулом к появлению большего числа малых предприятий

| Фото: департамента экономики Тюменской области | Фото: департамента экономики Тюменской области

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Решение задач технологического предпринимательства и расширение спроса на инновации внутри страны может стать стимулом к появлению и развитию большего числа малых инновационных предприятий.

Такое мнение выразила директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 15 января.

"На мой взгляд, это очень правильно - создавать условия не только для малого бизнеса в традиционных сферах, но отдавать приоритет компаниям, потенциально способным стать базой для последующего технологического прорыва", - отметила она.

Напомним, Владимир Путин заявил, что у технологического предпринимателя должно быть право на риск. Он подчеркнул, что нужно создать такие правовые и финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов могли стать сильными компаниями. Также необходимо расширять спрос на инновации внутри страны и установить требования, чтобы национальные проекты осуществлялись на основе продуктов отечественного производства.