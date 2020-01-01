Предложения президента улучшат бизнес-климат в регионах, считает Антон Машуков

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Предложенные президентом в послании Федеральному собранию изменения в сфере экономики существенно улучшат бизнес-климат в регионах, убежден заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Он выделил три пункта из послания президента, которые, по его словам, могут стать подспорьем разработчикам стартапов, инвесторам и представителям власти, ведущим инвестиционную политику в регионах.

"Тюменская область - это край предпринимательства и здорового авантюризма. Мы это активно развиваем. Многие наши коллеги из других регионов этого не делают из-за рисков. Если рисков будет меньше, то отрасль стартапов будет больше", - считает Антон Машуков.

По его словам, риски снизит, в частности, законопроект о защите капиталовложений. Нынешние горизонты планирования в среднем не превышают восьми лет: такие обязательства берут на себя зачастую госкомпании, например, работающие в рамках госпрограмм, либо крупные компании по типу СИБУРа. Инвесторы ограничиваются в среднем сроками 3-8 лет, поскольку дальнейшая перспектива просматривается нечетко.

"Если горизонт планирования ограничен, то целый ряд проектов просто будет не реализован, потому что сроки окупаемости более длительные. Но ведь есть отрасли, где сроки окупаемости длительные и требуется большой объем капитальных вложений. 20-летний горизонт защиты инвестиций - это то, что может при появлении других новых инвестиционных проектов действительно простимулировать сферу", - считает Машуков.

Второй пункт, отмеченный собеседником информагентства "Тюменская линия", стал инвестиционный налоговый вычет и возврат двух третей выпадающего из бюджета региона объема из федерации.

"Эта возможность для регионов действительно уникальная. Тематику инвестиционного налогового вычета мы обсуждали вторую половину 2019 года, и дискуссия как раз шла вокруг того, какие будут выпадающие доходы, когда мы будем налогами гасить те инвестиции, которые у нас сделали предприятия. Действительно, регионам в этой части бывает очень тяжело: найти баланс между тем, чтобы инвестиции простимулировать, и, с другой стороны, чтобы в последующем недополучить налогов, в первую очередь в виде налога на прибыль. Если это будет компенсироваться, а тем более в таком большом размере - две третьих из федерального бюджета, то это дискуссия точно реанимируется, к ней нужно будет возвращаться. И она будет идти в совершенно другом ракурсе. Я думаю, что это позволит большему количеству инвестиционных проектов в регионах такую форму поддержки предложить", - предположил Антон Машуков.

Кроме того, он отметил инновационность самого подхода в предложенных изменениях.

"Это право на риск и вопросы тех же самых грантов, потому что департамент инвестиционной политики гранты распределяет и я являюсь председателем комиссии по их предоставлению. У меня каждый раз случается стресс, потому что возникают естественные вопросы: почему отказали. Чаще всего это математический расчет - большинство стартапов не выживают. Поправка - возможность этого риска, о которой сказал президент, - действительно этот процесс упростит", - уверен Машуков.

Ирина Ромашкина