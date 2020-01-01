В Тюменской области проверят владельцев снегоходов
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Профилактическая операция "Снегоход" пройдет в Тюменской области с 20 января по 13 марта, сообщает региональное управление Гостехнадзора.
Сотрудники ведомства в первую очередь будут обращать внимание на эксплуатацию внедорожных мототранспортных средств в местах массового их использования. Инспекторы проверят государственную регистрацию, удостоверения тракториста-машиниста категории "АI" и наличие документов, подтверждающих прохождение технического осмотра.
Данный вид техники подлежит обязательной государственной регистрации. Нарушение правил регистрации, эксплуатации, либо отсутствие удостоверения, выявленные в процессе использования внедорожных мототранспортных средств влекут административную ответственность.