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Строительство Дворца культуры в Ишиме идет с опережением графика

Общество, 11:03 19 января 2020

ishim.admtyumen.ru

Строительство Дворца культуры В Ишиме идет с опережением графика. Строители завершают нулевой цикл – закладку фундамента. Работа выполнена более чем на 90 %.

По информации администрации города, на объекте трудятся около ста рабочих "Ишимагростроя": каменщики, бетонщики, плотники. Работают четыре подъемных и башенный краны. В строительстве используются материалы тюменского производства: кирпич, железобетонные конструкции.

"Приступили к кладке стен первого этажа, кое-где уже монтируем перекрытия, — сообщил генеральный директор ОАО "Ишимагрострой" Анатолий Месенёв. – Это важнейший для города объект, поэтому осознаем возложенную на нас ответственность и взяли повышенные обязательства, чтобы завершить строительство раньше срока".

Глава Ишима Фёдор Шишкин отметил, что проект для Ишимского Дворца культуры выбирали из двух вариантов: Винзилинского и Северовагайского ДК. В итоге остановились на последнем, внеся коррективы в соответствии со своими потребностями.

"Пока строители возводят стены, работаем над проектом благоустройства прилегающей к Дворцу культуры территории. Важно, чтобы культурный объект и площадь перед ним составляли единый ансамбль, который украсит наш город", — добавил руководитель муниципалитета.

Открытие Дворца культуры запланировано на 2021 год.

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# Дворец культуры , Ишим , строительство

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