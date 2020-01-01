Общественники предлагают скорректировать правила провоза домашних животных в самолетах

| Фото: БФПЖ "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: БФПЖ "Потеряшки" во ВКонтакте

Ввести минимальные размеры провоза ручной клади для всех авиакомпаний и скорректировать правила провоза домашних животных предложили участники круглого стола в Общественной палате РФ.

Представители объединений пассажиров, Министерства транспорта, Ространснадзора, общественных советов при Росавиации и Ростуризма, а также самих авиакомпаний обсуждали, как соблюсти баланс между правами пассажиров и бизнес-моделями перевозчиков и не опускать сервис до неприемлемого для потребителей уровня.

Глава комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов напомнил присутствующим о нескольких резонансных конфликтах между пассажирами и авиакомпаниями из-за правил провоза багажа и домашних животных, в том числе громкую историю с котом Виктором, которого не пустили на рейс из-за двух лишних килограммов.

Действующие правила перевозки животных устанавливают только общие требования и предписывают пассажиру иметь необходимые документы на животных, а также требования к переносному контейнеру, при этом его габариты и вес авиакомпании устанавливают сами.

Что касается провоза ручной клади, то в федеральных авиационных правилах указан ее минимальный вес (5 кг), но в них также нет никаких прямых требований и указаний, касающихся ее длины, ширины и высоты (а также суммы этих измерений), что позволяет авиакомпаниям устанавливать свои нормы.

Участникам круглого стола представили исследование "Сервис в российском небе", во время которого Общероссийское объединение пассажиров вместе с отраслевым агентством "АвиаПорт" оценили объем и качество услуг 23 российских авиакомпаний.

Исследование охватило все российские авиакомпании, выполняющие регулярные полеты на внутренних воздушных линиях на воздушных судах вместимостью свыше 70 кресел, а также две авиакомпании, в парке которых есть воздушные суда вместимостью 50 кресел.

Выяснилось, что у одного и того же типа судов существуют разные требования провоза как животных, так и ручной клади. Самые высокие показатели измерений ручной клади показали авиакомпании "Аврора", "Аэрофлот" и "Россия" (55 см х 40 см х 25 см), самые низкие — "Победа" (36 см x 30 см x 27 см), "Нордавия" и "Руслайн" (40 см х 30 см х 20 см).

Самые маленькие габариты переносок домашних животных зафиксированы у компаний S7 и Nordstar (высота всего 20 см), самые большие — у компаний "Северный ветер" и PegasFly (60х35х25 см), а также у компаний "ЮВТ-Аэро" и "Ижавиа" с неограниченными габаритами для переносок.

Большинство авиакомпаний установили максимальный вес провозимого в салоне животного — восемь килограммов. Вес выше этой границы определили для себя Utair (10 кг) и "Нордавия" (12 кг). В то же время компания "Северсталь" установила самое жесткое ограничение — попасть в салон самолета этого перевозчика может животное весом не более 5 кг.

Как рассказала член Общественного совета при Росавиации адвокат Маргарита Еремеева, огромное число споров возникает в связи с низкой информированностью и непониманием пассажиров, с какими условиями они сталкиваются, летая той или иной авиакомпанией. Она также выразила мнение, что комфорт и права человека существуют до тех пор, пока они не нарушают права и комфорт других людей.

"Покупая дешевые билеты, люди начинают брать в багаж все, что можно. И это сказывается на комфорте других пассажиров. То же самое и с провозом домашних животных: это конфликт тех, кто любит животных и не любит их, не желает сидеть рядом", — пояснила эксперт.

В связи с этими проблемами на круглом столе предложили сделать информацию об условиях провоза багажа максимально доступной и четкой, а также ввести обязательную возможность для пассажира указывать свое нежелание сидеть рядом с домашними животными, сообщают в ОП РФ.