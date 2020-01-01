Тюменские прокуроры рассмотрели более восьми тысяч дел в 2019 году

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Более 8,5 тыс. гражданских и административных дел было рассмотрено в Тюменской области в 2019 году с участием прокуроров, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суды первой инстанции с участием прокуроров рассмотрели 7 тыс. 680 гражданских и административных дел, что на 13% больше аналогичного периода 2019 года. Из них 3 тыс. 180 дел возбуждены по искам прокуроров, в 4,5 тыс. дел прокуроры вступили для дачи заключения.

В числе рассмотренных – дела о жилищных спорах, о восстановлении на работе, возмещении вреда здоровью, лишении и ограничении родительских прав, об усыновлении детей, о признании граждан недееспособными, об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. При этом продолжается количество жилищных споров, дел о лишении и ограничении родительских прав, и о возмещении вреда, причиненного здоровью, увеличилось.

В суде апелляционной инстанции рассмотрено 733 гражданских и административных дела. По представлениям прокуроров отменены или изменены 64 незаконных судебных постановлений.

Так, по апелляционному представлению прокурора было отменено решение Уватского районного суда об отказе в удовлетворении иска многодетной матери, действующей в своих интересах и в интересах четырех малолетних дочерей, о возмещении морального вреда за смерть супруга на работе. Суд первой инстанции пришел к выводу, что мужчина умер от общего заболевания, и в иске отказал. Между тем в деле были доказательства, что смерть наступила в результате несчастного случая на производстве. Тюменский областной суд по представлению прокурора отменил решение и взыскал в пользу женщины и ее детей 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.