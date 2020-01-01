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Тюменцев приглашают на встречу с писателем Николаем Ольковым

Общество, 09:53 17 января 2020

Литературно-краеведческого центра | Фото: Литературно-краеведческого центра

Встреча с писателем тюменским писателем, членом Союза писателей России, членом Союза журналистов СССР и России Николаем Ольковым начнется в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 17 января в 13 часов, сообщают организаторы.

Николай Ольков родился в с. Афонькино Казанского района Тюменской области. Он окончил Литературный институт им. А. М. Горького, работал в районных и областных газетах в нескольких регионах страны, возглавлял районный отдел культуры.

Николай Ольков издал 27 книг художественной прозы и более двух десятков книг очерков и публицистики. Среди них романы: "И ныне и присно", "Кулаки", "Хлеб наш насущный", "Сухие росы", "Подлог", повести: "Гриша Атаманов", "Мать сыра земля", "Чистая вода". Николай Ольков выступил автором книги очерков об истории Бердюжского района "Синеокая сторона", двухтомного обзора Казанской районной газеты за 80 лет. Писатель ведет серию "Диалоги о наших временах", в которой вышло уже около тридцати выпусков. За свой труд был удостоен многих литературных премий.

Он живет в с. Бердюжье, часто бывает в Тюмени. Темой встречи с тюменцами станет "Сибирская деревня в прозе Николая Олькова".

На встречу приглашаются все, кто интересуется историей края и творчеством писателя. Вход свободный.

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# литература , писатель

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