IT-проект севастопольских студентов познакомит с бытом ханты

| Фото: www.sevsu.ru | Фото: www.sevsu.ru

К реализации проекта "Народы Арктики VR" ("Разработка контента по инсталляции жилища чум для очков виртуальной реальности) приступила группа студентов Института информационных технологий и управления в технических системах, сообщает Севастопольский государственный университет.

Это платформа с технологией виртуальной реальности для трансляции знаний о культуре и быте коренных малочисленных народов Севера. Проект планируется подать на конкурс "Моя страна — моя Россия" в номинации "Моя Арктика".

"На сайте профстажировки.рф была подобрана задача для разработчиков — создание инсталляции на платформе виртуальной реальности, которая позволила бы окунуться в жизнь коренного малочисленного народа Севера — ханты", — рассказал разработчик, студент третьего курса Института информационных технологий и управления в технических системах Павел Полбицев.

В проекте будет представлен чум — мобильное жилище кочевого народа ханты. Первый заказчик конечного продукта — краеведческий музей в Лабытнанги.

По словам разработчика, команда изучает жизнь ханты, устройство чума и начала разработку первой VR-инсталляции. Ее планируется закончить к июню 2020 года, а к декабрю создать еще две инсталляции.

В проекте будет отражен не только интерьер чума, но и открытый мир.

"Вы надеваете очки и оказываетесь на некой стартовой сцене. Там можно выбрать локацию: чум или мир вокруг него. Если вы внутри, то изучаете обстановку, предметы культуры и быта. На каждый предмет планируется визуальная подсказка и аудиогид. Вокруг чума — тундра, зимний пейзаж, день или ночь", - пояснил Павел Полбивцев.

Команда наладила сотрудничество с краеведческим музеем в Лабытнанги, а также планирует серию совместных мероприятий для молодежи Севастополя и Ямало-Ненецкого автономного округа. Студенты намерены масштабировать проект и на другие регионы России и разработать инсталляции для ненцев, манси и других малых народов.

В перспективе проект будет распространен на другие регионы России, например, Дальний Восток. Он будет интегрирован в образовательные программы, чтобы молодежь и школьники знакомились с культурой с помощью новейших технологий виртуальной реальности.

Сейчас в проект включаются директора и педагоги северных школ, а в проектную группу войдет представитель малочисленного коренного народа Арктики — носитель культуры, который будет консультировать ребят.