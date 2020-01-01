В Тюмени пройдет пресс-конференция, посвященная Году предпринимательства в России

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Пресс-конференция, посвященная Году предпринимательства в России, пройдет на площадке мультицентра "Контора пароходства" 20 января. Начало в 11 часов.

Год предпринимательства в России пройдет в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы".

В пресс-конференции примут участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, советник губернатора Ольга Езикеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло, председатель ТРО общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров, президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин и председатель ТРО ООО "Деловая Россия" Татьяна Ярославцева.

Участники озвучат ключевые аспекты новой инвестиционной стратегии региона и меры поддержки предпринимательства, вопросы реализации национальных и региональных проектов. Кроме того, в ходе пресс-конференции будут обсуждаться темы популяризации предпринимательства, образовательных мероприятий для бизнес-сообщества и экспортного потенциала региона.