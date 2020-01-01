Россияне назвали главным претендентом на "Оскар" фильм "Джокер"

| Фото: скриншот трейлера к фильму "Джокер" | Фото: скриншот трейлера к фильму "Джокер"

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса должен получить "Оскар" в 2020 году по мнению российских зрителей. Таковы результаты опроса, проведенного проектом "Кино Mail.ru", сообщает РИА Новости.

За "Джокер" отдали голоса 37 % респондентов. Четверть зрителей считают, что статуэтку стоит вручить картине Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". На третьем месте среди фаворитов оказалась лента "Ford против Ferrari" — за нее проголосовали 15 % зрителей. 7 % и четвертое место — у "Ирландца" Мартина Скорсезе".

Актер Хоакин Феникс, сыгравшую главную роль в "Джокере", по мнению зрителей, достоин статуэтки в номинации "Лучшая мужская роль". Четверть респондентов отдали бы победу Леонардо Ди Каприо за его роль в фильме "Однажды... в Голливуде". В голосовании за претендентку на "Лучшую женскую роль" пользователи отдали равное число голосов за Скарлетт Йоханссон ("Брачная история") и Шарлиз Терон ("Скандал").

"Режиссером года участники опроса назвали Квентина Тарантино, отдав за него 41 % голосов. Тодд Филлипс завоевал сердца 27 % опрошенных. За кандидатуру Мартина Скорсезе проголосовали 18 % респондентов".

Напомним, 92-я церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.