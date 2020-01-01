Ступень космической ракеты может упасть под Тобольском

| Фото: Роскосмос (архив) | Фото: Роскосмос (архив)

Жителей Тобольского и Уватского районов предупреждают о запуске ракеты, ступень которой может упасть на территории муниципальных образований. Об этом сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Тобольска.

Пуск РКН "Союз-2" с космическим аппаратом запланирован на 24 января (резервная дата 25 января) с 13 до 15 часов 30 минут по московскому времени. Территория падения объявлена временно опасной. Управление по ГО и ЧС рекомендует соблюдать повышенные меры безопасности в указанное время.