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Ступень космической ракеты может упасть под Тобольском

Общество, 08:56 20 января 2020

Роскосмос (архив) | Фото: Роскосмос (архив)

Жителей Тобольского и Уватского районов предупреждают о запуске ракеты, ступень которой может упасть на территории муниципальных образований. Об этом сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Тобольска.

Пуск РКН "Союз-2" с космическим аппаратом запланирован на 24 января (резервная дата 25 января) с 13 до 15 часов 30 минут по московскому времени. Территория падения объявлена временно опасной. Управление по ГО и ЧС рекомендует соблюдать повышенные меры безопасности в указанное время.

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# ракета , Тобольск

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