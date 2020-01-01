Открыт набор на образовательную программу для школьников "Гуманитариус-2020"

| Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ во ВКонтакте

Открыт набор на образовательную программу для школьников "Гуманитариус-2020". Принять участие в учебно-научной школе могут учащиеся 8-11 классов. Заявки принимают до 26 января 2020 года, сообщает региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение".

Весной "Гуманитариус-2020" откроет двери талантливым и креативно мыслящим школьникам. Юные знатоки истории и обществознания, любители литературы и языков проведут неделю в загородном детском центре, где им предстоит пройти профильный курс обучения, посетить мастер-классы и пообщаться с ведущими специалистами и преподавателями региона.

Учебно-научная школа ориентирована на развитие критического мышления, использование предметных знаний в творческой и проектной работе, нестандартном решении кейсов и задач. Тематика этой образовательной весны перенесёт школьников на сто лет в прошлое, в один из самых ярких периодов российской истории – начало XX века, время творческого взлета и новых горизонтов.

Образовательная программа проходит в три этапа:

- Дистанционный курс предобучения (решение онлайн-заданий, январь - февраль 2020 года, первый модуль активен с 20 января 2020 года).

- Мартовская образовательная гуманитарная программа "Гуманитариус-2020" (20-29 марта 2020 года на базе загородного детского центра).

- Дистанционный курс постсопровождения (апрель - май 2020 года).

Обучение для школьников бесплатное.

Заявки принимаются на электронную почту kd@utmn.ru до 26 января 2020 года. В шапке письма указать: заявка на образовательную программу "Гуманитариус-2020".

Все интересующие вопросы можно задать в группе во ВКонтакте или по номерам телефонов: 8 995 092 66 59, 8 3452 54 20 08 (доб. 17 177)