Жители Сладково обсуждают проект благоустройства центральный улицы

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Публичные обсуждения по дизайн-проекту благоустройства ул. Ленина в центральной части с. Сладково от 53 до 63 домов начались 13 января и продолжатся по 17 февраля. Центр села должен предстать в новом виде.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заведующий сектором по обеспечению градостроительной деятельности администрации Сладковского района Алексей Гришков.

Новшества в облик центральной части села решено внести в связи со строительством двух многоквартирных домов по соседству с районной администрацией.

"Эти дома на 51 и 30 квартир соответственно будут сданы в эксплуатацию в мае 2020 года. Для улучшения архитектурно-художественного образа села необходимо привести центр в порядок, - говорит он. - Администрация района заказала дизайн-проект центральной улицы села. Из трех вариантов на заседании думы, с представителями ТОСов, выбрали один вариант. Сейчас выставили его на публичное обсуждение. Хотим учесть все замечания жителей".

Предложения от сладковцев ждут в письменном виде до 17 февраля. Для обсуждения дизайн-проекта запущены опросы в социальных сетях района в Одноклассниках, в Instagram, во ВКонтакте. По окончании опроса состоится итоговое совещание с жильцами домов, которые пользуются территорий у домов - устраивают огороды. Именно эти площади будут благоустроены.

"В течение пяти дней составим протокол публичных слушаний. Комиссией рассмотрим все замечания. В марте определим сметную стоимость проекта. В апреле начнется изыскание средств на реализацию проекта благоустройства визитной карточки Сладково", - заключил Алексей Гришков.

Анжела Лебедева