Выставка "Борис Паромов. Мир художника" откроется в Ялуторовске

| Фото: с личной страницы Бориса Паромова во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Бориса Паромова во ВКонтакте

Выставка "Борис Паромов. Мир художника" откроется в музее "Торговые ряды" 28 января в 15 часов, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Борис Паромов - тюменский художник, член Союза художников России, автор более 60 выставок. Картины, представленные на выставке, являются собственностью автора, часть работ принадлежит музейному собранию Тюменского музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

"В своих картинах автор ведет диалог со зрителем: говорит доступно и образно, философски размышляя о жизни, о России, о сложной эпохе и о своей судьбе. Он любуется красотой родной земли, которая вдохновляет и восхищает его. Для живописца, возможно, возвести увиденное в ранг непреходящей ценности, и передать это ощущение в своем произведении", - рассказали организаторы.

После завершения выставочного проекта работы Бориса Паромова будут переданы в дар Ялуторовскому музею.

Стоимость входного билета: 60 рублей. Телефон для справок: 8 (34535) 3-27-50, 2-01-94.