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Из-за бешеной лисы в селе Мальково объявили карантин

Общество, 16:19 17 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству объявлен под Тюменью в селе Мальково. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Тюменской области.

Во дворе одного из домов жительница села нашла лису, задранную собакой. Тело животного отправили на экспертизу. По ее результатам подтвердилось бешенство.

Как рассказал заместитель начальника управления ветеринарии Тюменской области Роман Зверев, в связи с этим вакцинация домашних животных в селе началась 17 января и продлится до 19 числа. "Вакцинация, согласно законодательству, в таких случаях касается всех восприимчивых к бешенству животных, как плотоядных, так и сельскохозяйственных", - отметил он.

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# бешенство , вакцинация , карантин

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