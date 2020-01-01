Музейщики Заводоуковска рассказывают о снаряжении времен войны

| Фото: группа "Музей Победы" во ВКонтакте | Фото: группа "Музей Победы" во ВКонтакте

Программу о боевого снаряжения времен Великой Отечественной войны подготовили для жителей дер. Щучье сотрудники Заводоуковского краеведческого музея.

Как сообщают авторы проекта, они рассказали селянам о стальном нагруднике бойца Красной Армии, разработанном в 1942 году.

"Оснащались ими в основном инженерно-штурмовые бригады. Он выдерживал попадание пистолетных и автоматных пуль, мелких осколков. Сталь за счет своей гладкости и прочности могла отклонять винтовочные пули и удары штыком, но исключительно при попадании по касательной под большим углом", - рассказали музейщики.

По современным стандартам стальной нагрудник соответствует современному бронежилету второго класса – как по массе, так и по защитным качествам. Нагрудник хорошо зарекомендовал себя во время войны, в уличных боях при штурме городов, в рукопашной схватке, спасая жизни советских солдат.