Музейщики Заводоуковска рассказывают о снаряжении времен войны
Программу о боевого снаряжения времен Великой Отечественной войны подготовили для жителей дер. Щучье сотрудники Заводоуковского краеведческого музея.
Как сообщают авторы проекта, они рассказали селянам о стальном нагруднике бойца Красной Армии, разработанном в 1942 году.
"Оснащались ими в основном инженерно-штурмовые бригады. Он выдерживал попадание пистолетных и автоматных пуль, мелких осколков. Сталь за счет своей гладкости и прочности могла отклонять винтовочные пули и удары штыком, но исключительно при попадании по касательной под большим углом", - рассказали музейщики.
По современным стандартам стальной нагрудник соответствует современному бронежилету второго класса – как по массе, так и по защитным качествам. Нагрудник хорошо зарекомендовал себя во время войны, в уличных боях при штурме городов, в рукопашной схватке, спасая жизни советских солдат.