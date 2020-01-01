Областная больница № 4 в Ишиме готовит свои врачебные кадры

| Архивное фото. tyumsma.ru | Архивное фото. tyumsma.ru

114 будущих врачей-терапевтов и педиатров обучаются по целевому набору в Тюменском государственном медицинском университете от областной больницы № 4 г. Ишима. Для получения узкой специальности им предстоит отработать в медицинском учреждении три года и только затем продолжить обучение.

Как сообщает пресс-служба больницы, работа с выпускниками школ, желающими посвятить свою жизнь медицине, ведется в больнице не первый год. С будущими студентами тюменского медуниверситета заключается трехсторонний договор на целевое обучение. Только в 2019 году 34 абитуриента поступили в ТГМУ, из них на факультет "Лечебное дело" - 25, "Педиатрия" - девять. В прошлом году семеро, окончив вуз, вернулись дипломированными специалистами. В 2020 году ожидается возвращение еще 19 врачей.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, на целевые места 2020-2021 учебного года по специалитету заявка увеличена на 47% (до 105 мест) и на 20% - по ординатуре (до 64 мест).

Напомним, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию назвал вопрос подготовки, привлечения кадров ключевым для здравоохранения. Он предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности "Лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "Педиатрия" – 75%.