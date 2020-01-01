У тюменских школьников проверят знания о правах потребителей

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Лучших знатоков прав потребителей среди старшеклассников определят в Тюмени, сообщает городской департамент потребительского рынка.

В преддверии всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта, пройдет городской конкурс среди учащиеся десятых классов из 29 школ Тюмени.

На отборочном туре с 20 января по 14 февраля участникам команд предложат ответить на 10 тестовых вопросов на знание законодательства о защите прав потребителей.

С 20 февраля по 12 марта команды, получившие высокий балл в первом туре, самостоятельно подготовят творческие задания: работу, направленную на повышение уровня знаний Закона РФ "О защите прав потребителей" среди учащихся своей школы, а также создадут видеоролик по одной из предложенных тем.

Победителями станут три команды, набравшие наибольшее число баллов по итогам второго тура, при этом первое место присуждается команде, набравшей максимальное число баллов.