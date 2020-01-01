Тюменские студенты могут отправить открытку в любой вуз мира

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Акцию "Зачетная почта" объявила Почта России в преддверие Дня российского студенчества. Студенты тюменских вузов могут отправить поздравительное письмо или открытку в любой российский или зарубежный вуз, сообщает региональное отделение "Почты России".

Акция в 2020 году пройдет во второй раз, идея ее проведения принадлежит тюменским почтовикам. Если в 2019 году перед акцией стояла задача объединить студентов Урала, то в этом году география почтовых приветов расширена.

"Студенты – народ любознательный, творческий и общительный. Необычное послание и праздничное настроение способны обратить на себя внимание, а также позволят обрести новых знакомых по всему миру", - рассказали в УФПС Тюменской области.

Сроки доставки и тарифы на доставку указаны на сайте Почты России. Информацию также можно уточнить у операторов связи.